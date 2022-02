IPL 2022, Mega Auction: नीलामी में क्या है दिल्ली कैपिटल्स का टारगेट? प्रवीण आम्रे ने किया खुलासा

दिल्ली कैपिटल्स (DC) के सहायक कोच प्रवीण आम्रे ने कहा है कि चार कोर खिलाड़ियों को बरकरार रखने के बाद अब टीम उन खिलाड़ियों को चुनना चाहेगी जो अधिक संतुलन दे सकें. उन्होंने इस बार आईपीएल नीलामी में काफी प्रतिस्पर्धा रहने की उम्मीद जताई.

आईपीएल के लिए मेगा नीलामी 12 और 13 फरवरी को बेंगलुरु में होगी.

दिल्ली ने विकेटकीपर ऋषभ पंत, स्पिनर अक्षर पटेल, सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ और दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्किया को बरकरार रखा है. दिल्ली की टीम के पास सबसे कम 47.5 करोड़ रुपये हैं. आम्रे ने कहा, ‘बतौर कोच हम संतुलित टीम चाहते हैं. वह कोर समूह चाहते हैं.’

