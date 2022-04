IPL 2022 Ceremony: फैन्स के लिए खुशखबरी, BCCI कराएगा मेगा क्लोजिंग सेरेमनी, टेंडर हुआ जारी

कोरोना के बीच इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) फैन्स के लिए एक और खुशखबरी सामने आई है. महामारी के बीच पहली बार आईपीएल में कोई सेरेमनी कराई जाएगी. यह मौजूदा सीजन की क्लोजिंग सेरेमनी होगी. इसके लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी नियुक्त करने के लिए एक टेंडर भी जारी किया है.

यदि किसी कंपनी को टेंडर के लिए नीलामी में हिस्सा लेना है, तो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP) आईपीएल की साइट पर मौजूद है. कंपनी को आवेदन करने के लिए एक लाख रुपए का भुगतान करना होगा. साथ ही बाकी टैक्स और भी वहन करना होगा. यह राशि वापस नहीं की जाएगी. टेंडर से जुड़ी सभी जानकारी और आवेदन फॉर्म पाने के लिए यहां क्लिक करें...

𝗜𝘁'𝘀 𝗔 𝗗𝗼𝘂𝗯𝗹𝗲-𝗛𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿 𝗦𝗮𝘁𝘂𝗿𝗱𝗮𝘆!👏 👏



The @ImRo45-led @mipaltan will square off against @klrahul11's @LucknowIPL in Match 2⃣6⃣ of the #TATAIPL 2022 at the Brabourne Stadium – CCI. 👍 👍 #MIvLSG



Which team are you rooting for❓ pic.twitter.com/2zfvfV2ySC