IPL 2022: आईपीएल के बर्थडे पर जोरदार धमाका, एक ही मैच में शतक, हैट्रिक...

दुनिया की सबसे लुभावनी टी20 लीग इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के सोमवार (18 अप्रैल) को 14 साल पूर् हो गए. साल 2008 में इसी दिन कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच आईपीएल का डेब्यू मुकाबला खेला गया था.केकेआर के ओपनर ब्रेंडन मैक्कुलम ने शानदार पारी खेलकर उस डेब्यू मुकाबले को यादगार बना दिया था.

मैक्कुलम ने महज 73 गेंदों में नाबाद 158 रनों की धुआंधार पारी खेली थी. उनके बल्ले से 13 छक्के और 10 चौके निकले थे. उनकी इस शानदार पारी की बदौलत कोलकाता नाइट राइडर्स ने आरसीबी के खिलाफ 140 रनोंं से जीत दर्ज की. अब उस ब्लॉकबस्टर मुकाबले की 14वीं सालगिरह पर सोमवार को ऐसा ही शानदार मुकाबला खेला गया.

अबकी बार यह मुकाबला राजस्थान रॉयल्स (RR) और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया. जिसमें संजू सैमसन की अगुवाई वाली राजस्थान रॉयल्स को 7 रनोंं से रोमांचक जीत मिली. राजस्थान और केकेआर के मुकाबले में शतक के साथ-साथ हैट्रिक भी देखने को मिला.

पहले जोस बटलर ने जड़ा शतक

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स को ओपनर जोस बटलर ने शानदार शुरुआत दिलाई. बटलर ने महज 61 गेंदों पर 103 रनोंं की पारी खेली, जिसमें 9 चौके और पांच छक्के शामिल थे. आईपीएल 2022 में जोस बटलर का यह दूसरा शतक रहा. इससे पहले उन्होंने मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ 100 रनोंं की पारी खेली थी. जोस बटलर के इस पारी की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवरों में पांच विकेट पर 217 रन बनाए.

