CSK Girl Reaction IPL 2022: अंबति रायडू के सिक्स पर ‘CSK गर्ल’ का रिएक्शन वायरल, अदाओं पर लट्टू हुए फैन्स

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 में 25 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच जंग हुई. आखिरी ओवर तक गए इस मैच में पंजाब किंग्स की जीत हुई. लेकिन इस मैच में एक मिस्ट्री गर्ल का रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, इस मिस्ट्री गर्ल की अदाओं पर फैन्स भी लट्टू हो गए.



दरअसल, चेन्नई सुपर किंग्स की जब बल्लेबाजी चल रही थी उस वक्त अंबति रायडू लगातार चौके-छक्के बरसा रहे थे. चेन्नई की पारी के 16वें ओवर में जब अंबति रायडू ने लगातार तीन छक्के मारे, उस वक्त एक लड़की का रिएक्शन टीवी स्क्रीन पर दिखाया गया. जिसके बाद यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.

The quality of spectator is very high this year. Such 🔥 #IPL #CSKvsPBKS #IPL2022 pic.twitter.com/NAjmR954TD