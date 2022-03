ये प्लेयर मजबूरी में नहीं खेल पाया IPL, पूर्व कप्तान बोले- बांग्लादेशी बोर्ड उसे इनाम दे

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन का आगाज हो चुका है. इस बार इंटरनेशनल सीरीज के चलते कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जो देरी से अपनी टीम से जुड़ेंगे. इसी बीच साउथ अफ्रीका में इतिहास रचने वाला एक ऐसा भी प्लेयर है, जिसे उसके बोर्ड ने आईपीएल खेलने की परमिशन ही नहीं दी. जबकि उसे लखनऊ सुपर जायंट्स टीम ने सिलेक्ट कर लिया था.

यह खिलाड़ी बांग्लादेश के तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद हैं. उन्हें लखनऊ टीम ने इंग्लिश प्लेयर मार्क वुड की जगह रिप्लेस करने का मन बनाया था. इसके लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से बात भी की, लेकिन बोर्ड ने परमिशन नहीं दी. इस वजह से लखनऊ ने फिर ऑस्ट्रेलियाई पेसर एंड्र्यू टाई को साइन कर लिया.

मशरफे मुर्तजा ने किया तस्कीन का सपोर्ट

इसी बीच बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मशरफे मुर्तजा ने तस्कीन का सपोर्ट किया और कहा कि बोर्ड को आईपीएल छोड़ने के लिए तस्कीन को आर्थिक तौर पर इनाम देना चाहिए. ठीक उसी तरह जिस प्रकार इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन को इनाम दिया है. इन दोनों गेंदबाजों ने भी आईपीएल में खेलने की बजाय अपनी नेशनल टीम को तरजीह दी थी.

अफ्रीकी टीम को घर में वनडे सीरीज में हराया

दरअसल, बांग्लादेश क्रिकेट टीम इन दिनों साउथ अफ्रीका दौरे पर है. यहां दोनों टीम के बीच 31 मार्च से दो टेस्ट की सीरीज खेली जाएगी. इससे पहले बांग्लादेश ने साउथ अफ्रीकी टीम को उसी के घर में तीन वनडे की सीरीज में 2-1 से हराकर इतिहास रचा है. इस सीरीज में तस्कीन में धारदार गेंदबाजी करते हुए 8 अहम विकेट झटके थे. उन्हें आखिरी मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था. वह साउथ अफ्रीका में यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले बांग्लादेशी क्रिकेट बन गए हैं.

A Bangladeshi first bowler is receiving the man of the series award that too in South Africa.

Congratulations Taskin Ahmed. #BANvsSA pic.twitter.com/X9IY33v7sA