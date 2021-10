IPL 2021: ‘मेरे लिए लॉयल्टी सबसे अहम’, बतौर कप्तान आखिरी मैच खेलने के बाद क्या बोले विराट कोहली?

Virat Kohli: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु सोमवार को आईपीएल 2021 के एलिमिनेटर मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के हाथों हार गई. ये विराट कोहली का बतौर कप्तान आरसीबी के लिए आखिरी मैच था. मैच खत्म होने के बाद विराट कोहली ने कहा कि उन्होंने अपनी ओर से 120 फीसदी देने की कोशिश की है. इतना ही नहीं विराट ने ये भी ऐलान कर दिया कि वह आरसीबी के अलावा किसी ओर टीम के साथ नहीं जुड़ेंगे.



बतौर कप्तान आखिरी मैच खेलने पर विराट कोहली ने कहा कि मैंने अपना बेस्ट दिया, मेरी कोशिश थी कि युवा यहां पर आ सकें और आक्रामक तरीके से खेल सकें. मैंने ऐसा ही भारतीय टीम के साथ भी किया है. मैंने अपनी ओर से कोशिश की, लेकिन उसका क्या रिस्पॉन्स रहा ये मैं नहीं कह सकता हूं. मैंने अपना 120 फीसदी दिया है, आगे भी मैं बतौर खिलाड़ी मैदान पर अपना बेस्ट दूंगा.

