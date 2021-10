IPL में कश्मीरी ब्वॉय उमरान की रफ्तार का कमाल, मां ने दिया ये स्पेशल मैसेज

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के तेज गेंदबाज उमरान मलिक अपनी रफ्तार के चलते सुर्खियों में छाए हुए हैं. बुधवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ मुकाबले में उमरान ने 152.95 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डाली. आईपीएल 2021 की यह सबसे तेज गेंद रही. इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन ने 152.75 की रफ्तार से एक गेंद डाली थी.

'...भारत के लिए खेले उमरान'

उमरान की मां सीमा मलिक कहती हैं, 'बेटे को टीवी पर देखकर आंसू निकल जाते हैं. साथ ही, इतनी देर से गया है तो दुख भी होता है. हम उसके लिए काफी खुश हैं. मेरा एक ही बेटा है, जिसके लिए मैं बहुत दुआएं करती हूं. मेरा बेटा आगे बढ़े और इंडिया के लिए खेले. यह मेरा सपना है.'

सीमा ने आगे बताया, 'उमरान को बचपन से ही क्रिकेट का शौक है. जब उमरान 3-4 साल का था तो कहता मुझे बॉल करा दो. मुझे बैटिंग करनी है. जब वह थोड़ा बड़ा होने के बाद स्कूल या ट्यूशन से आता था, तो सीधे खेलने चला जाया करता. बाद में उसने क्रिकेट को ही करियर बनाने की ठान ली, जिसके बाद हमने उसे काफी सपोर्ट किया. फोन पर उससे बात होती है तो कहता है कि मेरे लिए दुआ करो.'

