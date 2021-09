RR vs RCB: राजस्थान रॉयल्स को हराकर प्लेऑफ की दहलीज पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

IPL-14 सीजन के 43वें मैच में बुधवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने राजस्थान रॉयल्स (RR) को 7 विकेट से हरा दिया. दुबई में खेले गए इस मैच में RCB की टीम ने जीत दर्ज करके प्लेऑफ में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है.

RCB के 11 मैचों में 14 अंक हो गए हैं और वो अंक तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है. वहीं, IPL-14 सीजन में राजस्थान रॉयल्स की राह अब बहुत मुश्किल हो चुकी है. रॉयल्स के 11 मैचों में 8 अंक हैं और वो अंक तालिका में 7वें स्थान पर है.

A match winning FIFTY for @Gmaxi_32 as @RCBTweets win by 7 wickets against #RR . Scorecard - https://t.co/nORWT9iLHL #RRvRCB #VIVOIPL pic.twitter.com/k2iGxhYPJN

'करो या मरो' वाला था मुकाबला

राजस्थान के लिए ये मुकाबला 'करो या मरो' वाला था. इस अहम मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. रॉयल्स के सलामी बल्लेबाजों ने धमाकेदार शुरुआत की. एविन लुईस (58) और यशस्वी जायसवाल (31) ने टीम को ठोस शुरुआत दिलाई. 8.2 ओवरों में दोनों बल्लेबाजों ने 77 रन जोड़ लिए थे, लेकिन इसके बाद कोई बड़ी साझेदारी नहीं हो पाई.

5 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा तक नहीं पार कर पाए

कप्तान संजू सैमसन (19) थोड़ा लय में नजर आए, लेकिन वो भी बड़ी पारी नहीं खेल सके. सैमसन के बाद क्रिस मॉरिस ही सबसे ज्यादा 14 रन बना सके. रॉयल्स के 5 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा तक नहीं पार कर पाए. बाद के 12 ओवर में टीम महज 72 रन ही बना पाई और निर्धारित 20 ओवरों मे 9 विकेट खोकर 149 रनों का स्कोर ही खड़ा कर सकी.

हर्षल पटेल ने चटकाए तीन विकेट

वहीं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हर्षल पटेल ने फिर बेहतरीन गेंदबाजी की और तीन विकेट चटकाए. इसके अलावा युजवेंद्र चहल, शाहबाज अहमद 2-2 और डैन क्रिश्चियन, जॉर्ज गॉर्टन ने एक-एक विकेट लिए. राजस्थान को बैकफुट पर भेजने में शाहबाज अहमद ने अहम भूमिका निभाई. उन्होंने एक ही ओवर में कप्तान संजू सैमसन और राहुल तेवतिया को चलता किया. इसके बाद चहल ने कसी गेंदबाज का सिलसिला जारी रखा और दूसरे छोर से हर्षल पटेल समय-समय पर विकेट निकालकर देते रहे.

RCB ने भी बेहतरीन शुरुआत की

150 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी RCB ने बेहतरीन शुरुआत की. इस मुकाबले में भी कप्तान विराट कोहली आक्रामक अंदाज में नजर आए. उन्होंने देवदत्त पडिक्कल के साथ पहले विकेट के लिए 48 रन जोड़े. इसके बाद 58 रन के स्कोर पर कप्तान विराट कोहली (25) भी पवेलियन लौट गए. कोहली रियान प्रयाग के रॉकेट थ्रो पर रन आउट हुए.

Virat Kohli is run-out for 25.



Brilliant from Parag! Absolutely sensational fielding from @ParagRiyan as Kohli departs.



Live - https://t.co/4IK9cxv4qg #RRvRCB #VIVOIPL pic.twitter.com/xZAT6G0huR