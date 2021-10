IPL: ‘पैट्रिक दीप सिंह, पटियाले वाला…’, CSK पर जीत के बाद Rishabh Pant ने शेयर किया मजेदार वीडियो

Rishabh Pant Video: चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स ने सोमवार को शानदार जीत दर्ज की. कप्तान ऋषभ पंत को इसी के साथ अपने जन्मदिन का शानदार तोहफा भी मिल गया. मंगलवार को ऋषभ पंत ने अपने ट्विटर पर एक मज़ेदार वीडियो साझा किया, जिसमें वह दिल्ली कैपिटल्स के फिजियो पैट्रिक फरहार्ट के साथ मज़े कर रहे हैं.

ऋषभ पंत ने अपने वीडियो कैप्शन में लिखा, ‘इनका दिल काफी अच्छा है, फिर भी फनी हैं’. वीडियो में ऋषभ ने पैट्रिक पर एक फिल्टर लगाया हुआ है, जिसमें उन्हें पगड़ी पहनाई हुई है.

पंत वीडियो में कहते हैं कि आज से आपका नाम पैट्रिक सिंह, जिसपर पैट्रिक खुद जवाब देते हैं कि बहुत अच्छा, पैट्रिक दीप सिंह. वो भी पटियाला से. ऋषभ पंत का ये वीडियो अब ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों जगह वायरल हो रहा है.

Has a very good heart but still funny hahaha 😆🤣 pic.twitter.com/gyYZCLtiUL