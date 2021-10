IPL: शारजाह में बस एक बार ही चला तेवतिया का जादू, तब से जारी है फ्लॉप शो

Rahul Tewatia: मुंबई इंडियंस के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स ने शर्मनाक प्रदर्शन किया. मंगलवार को शारजाह में खेले गए इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर में सिर्फ 90 ही रन बनाए. यूं तो राजस्थान के लगभग सभी बल्लेबाजों का कोई जादू नहीं चला, लेकिन एक ही मैच में धमाका कर सुर्खियां बटोरने वाले राहुल तेवतिया ने एक बार फिर सभी को निराश किया.

मुंबई इंडियंस के खिलाफ राहुल तेवतिया ने सिर्फ 12 रन बनाए और इसके लिए भी 20 गेंद खेलीं. इस दौरान राहुल तेवतिया ने एक भी बाउंड्री नहीं लगाई और राजस्थान की टीम को मुश्किल में डाले रखा. बल्लेबाजी में राहुल तेवतिया का फ्लॉप शो लंबे वक्त से जारी है और उनकी टीम को किसी बड़े धमाके का इंतजार है.

अगर राहुल तेवतिया के पिछले कुछ स्कोर को देखें, तो हालात की सच्चाई पता चलती है. आईपीएल 2021 के इस दूसरे सत्र में राहुल तेवतिया सिर्फ 12, 2, 0, 9, 2 रन बना पाए हैं और एक बार उनकी बल्लेबाजी नहीं आई थी. हालांकि इस दौरान राहुल तेवतिया ने पांच विकेट जरूर लिए हैं.

.@JimmyNeesh gets Rahul Tewatia out, @Jaspritbumrah93 dismisses Shreyas Gopal. 👍 👍@mipaltan are making merry. 👏 👏#RR 7 down. #VIVOIPL #RRvMI



