... जब IPL के पहले ही मैच में आया 'मैक्कुलम' नाम का तूफान, उसी सीजन में बालाजी की हैट्रिक

न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रेंडन मैक्कुलम और पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज लक्ष्मीपति बालाजी आज (27 सितंबर) 40 साल के हो गए. दोनों ही खिलाड़ियों का इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से खास नाता रहा है. जहां आईपीएल इतिहास का पहला शतक लगाने का श्रेय मैक्कुलम को जाता है, वहीं बालाजी ने आईपीएल की पहली हैट्रिक ली थी.

गौरतलब है कि आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी. तब 18 अप्रैल को लीग के पहले ही मैच में मैक्कुलम नाम का तूफान आ गया था. बेंगलुरू में हुए उस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की ओर से खेलते हुए उन्होंने रॉयल चैंलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ 73 गेंदों में 158 रनों की पारी खेली थी. इस दौरान मैक्कुलम के बल्ले से 13 छक्के और 10 चौके निकले थे.

उधर, बालाजी ने 10 मई 2008 को आईपीएल इतिहास की पहली हैट्रिक बनाई थी. तब उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की तरफ से खेलते हुए पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की. उस मुकाबले में बालाजी ने इरफान पठान, पीयूष चावला और वीआरवी सिंह को लगातार गेंदों पर आउट किया था. अब तक आईपीएल में कुल 20 हैट्रिक लग चुकी हैं.

आखिरी टेस्ट में रचा था इतिहास

टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड ब्रेंडन मैक्कुलम के नाम है. 2016 में क्राइस्टचर्च में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने अपने आखिरी टेस्ट में महज 54 गेंदों पर शतक जड़ दिया था. इसके साथ ही मैक्कुलम ने वेस्टइंडीज के सर विवियन रिचर्ड्स और पाकिस्तान के मिस्बाह उल हक के 56 गेंदों पर बनाए गए शतकीय रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया. उसी मुकाबले में मैक्कुलम ने एडम गिलक्रिस्ट के टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया था. मैक्कुलम में अपने टेस्ट करियर में 107 छक्के लगाए, जो गिलक्रिस्ट (100) के मुकाबले सात ज्यादा हैं.

🥇 Fastest ever Test century: 54 balls

🥇 Most sixes in Test history: 107

🥇 Highest score by a @BLACKCAPS Test batter: 302



And that’s just his Test career 👏



Happy birthday to New Zealand great, @Bazmccullum🎂 pic.twitter.com/KB2c7vnk7W