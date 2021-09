IPL: हर्षल पटेल ने रचा इतिहास, जानें- आईपीएल में हैट्रिक की कहानी

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने हर्षल पटेल की हैट्रिक की बदौलत आईपीएल के महत्वपूर्ण मैच में पांच बार की चैम्पियन मुंबई इंडियंस को 54 रनों से शिकस्त दी. 166 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए गत चैम्पियन मुंबई इंडियंस की टीम 18.1 ओवरों में 111 रनों पर सिमट गई. दिलचस्प बात है कि पटेल ने इस आईपीएल सत्र के भारत में हुए पहले चरण में मुंबई इंडियंस के खिलाफ पांच विकेट झटकने का कारनामा किया था.

आईपीएल में अब तक 17 गेंदबाजों ने हैट्रिक लगाई है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तेज गेंदबाज हर्षल पटेल ( 3.1-0-17-4) ने रविवार रात दुबई में आईपीएल के 14वें सीजन के 39वें मैच में हैट्रिक बनाई. उन्होंने 17वें ओवर की पहली गेंद पर मुंबई इंडियंस (MI) के हार्दिक पंड्या (3 रन, कोहली ने कैच लपका), दूसरी गेंद पर कीरोन पोलार्ड (7 रन, बोल्ड) और तीसरी गेंद पर राहुल चाहर (0, एलबीडब्ल्यू) को आउट किया.

आरसीबी के इस जीत से 12 अंक हो गए हैं और वह तीसरे स्थान पर बरकरार है. मुंबई इंडियंस की टीम इस हार के बाद सातवें स्थान पर खिसक गई है.

