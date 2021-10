MS Dhoni के विनिंग शॉट पर झूम उठीं साक्षी-जीवा, फैंस के छलके आंसू तो Mahi ने किया ये काम

IPL 2021, Qualifier 1 News: कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की अगुवाई में चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) 9वीं बार आईपीएल (IPL) के फाइनल में पहुंची. पहले क्वालिफायर (Qualifier 1) में धोनी (Dhoni) अपने पुराने रंग में दिखे. माही (Mahi) ने विनिंग शॉट लगाकर चेन्नई को टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा दिया. इस मैच में कोई रोया तो किसी के चेहरे पर मुस्कान थी. धोनी की पत्नी साक्षी और बेटी जीवा खुशी से झूम रही थीं.

दरअसल, रविवार को खेले गए IPL के पहले क्वालिफायर में चेन्नई ने दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) को चार विकेट से हरा दिया. पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 5 विकेट के नुकसान पर 172 रन बनाए, जिसके जवाब में चेन्नई ने 2 गेंद शेष रहते ही यह मुकाबला जीत लिया.

इस रोमांचक मैच में मैदान के अंदर और बाहर दोनों ही जगह हजार रंग देखने को मिले. चेन्नई की जीत पर कोई रोया तो किसी के चेहरे पर मुस्कान थी. दर्शकों से भरे स्टेडियम में धोनी ने जैसे ही चौका लगाकर (विनिंग शॉट) अपनी टीम को जीत दिलाई तो फैंस के साथ उनकी पत्नी साक्षी और बेटी जीवा भी खुशी से झूम उठीं.

मैच के दौरान इमोशनल हुई बच्ची

मैच में कई ऐसे पल आए जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा. एक समय जब धोनी (MS Dhoni) मैदान में चौके-छक्के लगा रहे थे, तो स्टैंड्स में चेन्नई सुपरकिंग्स की जर्सी पहने बैठी एक छोटी बच्ची इमोशनल हो गई. अपनी टीम को जीतता देख उसके खुशी के आंसू झलक पड़े. इस बच्ची की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

Being a fan of MSD is an imotion! ♥ #Dhoni @msdhoni pic.twitter.com/EZyYjLjRwS

वहीं धोनी ने जैसे ही विनिंग शॉट लगाया, वैसे ही पत्नी साक्षी ने स्टैंडस में जीवा को अपनी बाहों में भर लिया. धोनी की पत्नी और बेटी का यह सेलिब्रेशन वायरल हो रहा है.

बच्ची को माही का तोहफा

चेन्नई की जीत के बाद धोनी ने इस छोटी बच्ची और उसके भाई को अपनी साइन बॉल गिफ्ट किया. माही के इस अंदाज ने सभी का दिल जीत लिया.

Moment of the match Dhoni giving the ball to that girl who was earlier in tears of joy!!#CSKvsDC #DCvsCSK #Qualifier1 #Dhoni pic.twitter.com/dr9Xj0paWE