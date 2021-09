कुलदीप यादव के घुटने का सफल ऑपरेशन, फैंस के नाम लिखा ये खास संदेश

टीम इंडिया के चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव हाल ही में घुटने की चोट के कारण UAE से भारत लौट आए थे. कुलदीप को प्रैक्टिस के दौरान चोट लग गई थी, जिसके चलते उन्हें आईपीएल 2021 से बाहर होना पड़ा था. अब बुधवार को मुंबई में कुलदीप के घुटने का ऑपरेशन हुआ है. इस मुश्किल घड़ी में साथ देने के लिए कुलदीप ने फैंस का आभार जताया है. साथ ही, उन्हें जल्द मैदान पर वापसी की उम्मीद है.

कुलदीप ने फोटो शेयर करते हुए ट्वीट किया, 'सर्जरी काफी सफल रही और ठीक होने की राह अभी शुरू हुई है. आपके अद्भुत समर्थन के लिए सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद. अब मेरा ध्यान अपने रिहैब को अच्छी तरह से पूरा करने और पिच पर वापसी करना है जो मुझे पसंद है.'

उनकी आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर एक संदेश पोस्ट किया, जिसमें लिखा था, 'आप जल्दी ठीक हो जाओ.'

