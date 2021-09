IPL: रोहित ने ईशान किशन को बाहर रखने पर दी सफाई, हार्दिक पंड्या को लेकर कही ये बात

आईपीएल 2021 के 42वें मुकाबले में मंगलवार को मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स (PBKS) को 6 विकेट से हराया. मुंबई की लगातार तीन हार के बाद यह जीत नसीब हुई और प्लेऑफ में पहुंचने की उसकी उम्मीदें बरकरार हैं. मैच के बाद मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने ईशान किशन को बाहर करने के फैसले पर सफाई दी. साथ ही, उन्होंने हार्दिक पंड्या और कीरोन पोलार्ड के प्रदर्शन की जमकर तारीफ की.

'हार्दिक ने परिस्थिति को समझा'

रोहित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'मैं इस बात से सहमत हैं कि हम अपनी क्षमता के अनुसार नहीं खेले. लेकिन यह एक लंबा टूर्नामेंट है और हमें अपनी योजनाओं पर डटे रहने की जरूरत है और परिस्थितियों को पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है. हम इस जीत से काफी आत्मविश्वास ले सकते हैं. महत्वपूर्ण है कि हम अपनी लय बरकरार रखें. जिस तरह से हार्दिक ने स्थिति को समझा, वह टीम के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहा. उनके लिए क्रीज पर समय बिताना महत्वपूर्ण था क्योंकि वह चोट से वापस आ रहे हैं.'

ईशान को बाहर रखने पर ऐसा कहा

ईशान किशन को एकादश से बाहर करने के फैसले पर रोहित ने कहा, 'ईशान को बाहर रखना मुश्किल भरा फैसला था. ईशान आत्मविश्वास से लबरेज नजर आते हैं और आपको उनसे जो जवाब मिला वह बहुत उत्साहजनक था. सौरभ तिवारी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने सीएसके के खिलाफ अर्धशतक बनाया था. सौरभ ने आज (मंगलवार) सही भूमिका निभाई और उन्होंने बीच के ओवरों में अच्छा प्रदर्शन किया है. हम उनका (ईशान किशन) समर्थन करेंगे, क्योंकि वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं.'

Kieron Pollard made his presence felt with 2 wickets & vital 15* & bagged the Man of the Match award as @mipaltan returned to winning ways. 👏 👏 #VIVOIPL #MIvPBKS Scorecard 👉 https://t.co/8u3mddWeml pic.twitter.com/R0IbccS6YD

... पोलार्ड के दो विकेट अहम

पिछले साल के अंत में भी पिचें काफी हद तक वैसे ही थीं, जैसा हमें अभी मिल रही हैं. हमें अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है. हमारे बल्लेबाजी क्रम के आधार पर विपक्ष की ओर से काफी बदलाव होंगे. पोलार्ड हमारे प्रमुख खिलाड़ियों में से एक हैं. इतने सालों तक वह मुंबई का अहम हिस्सा रहे हैं. उन्हें गेंद या बैट दो, वह अपना रोल निभाने के लिए तैयार हैं. वो दो विकेट अहम थे और वह गेंदबाजी की बदौलत मैन ऑफ द मैच पाकर खुश होंगे.'

मुकाबले की बात करें, तो अबु धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने 135/6 का स्कोर खड़ा किया. जवाब में मुंबई इंडियंस की टीम 19 ओवरों में चार विकेट पर 137 रन बनाकर मैच जीतने में सफल रही. मुंबई के लिए सौरभ तिवारी ने 37 गेंदों पर तीन चौके और दो छक्कों की मदद से सर्वाधिक 45 रनों की पारी खेली. उनके अलावा हार्दिक पंड्या ने नाबाद 40 और क्विंटन डिकॉक ने 27 रन बनाए. केएल राहुल और क्रिस गेल का अहम विकेट चटकाने वाले कीरोन पोलार्ड मैन ऑफ द मैच रहे.

This is what the Points Table looks like after Match 42 of #VIVOIPL. 🔽 #MIvPBKS pic.twitter.com/JGWUyjqXbW