SRH को एक और झटका, पिता के निधन के बाद IPL छोड़ेगा ये बल्लेबाज

वेस्टइंडीज के बल्लेबाज शेरफाने रदरफोर्ड के पिता का निधन हो गया है. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) का यह खिलाड़ी अपने परिवार के साथ रहने के लिए संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में आईपीएल का बायो-बबल छोड़ देगा. आईपीएल फ्रेंचाइजी ने ट्विटर पर इस खबर की जानकारी दी और क्रिकेटर और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की.

सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने आधिकारिक ट्विटर पेज पर लिखा, ‘सनराइजर्स हैदराबाद परिवार शेरफाने रदरफोर्ड के पिता के निधन पर उन्हें और उनके परिवार को संवेदना व्यक्त करता है. शेरफाने इस मुश्किल समय में अपने परिवार के साथ होने के लिए आईपीएल बायो-बबल को छोड़ देंगे.’

The #SRH family conveys its heartfelt condolences to Sherfane Rutherford and his family on the passing away of his father.



Sherfane will be leaving the IPL bio-bubble to be with his family in this difficult hour.#OrangeArmy #OrangeOrNothing #IPL2021 pic.twitter.com/cQTbJD2paK