IPL: फैन ने पूछा- KKR कप लाएगी ना इस बार, शाहरुख खान ने दिया मजेदार जवाब

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की ट्रॉफी जीतने को बेताब है. 6 साल पहले उसने आखिरी बार ट्रॉफी पर कब्जा किया था. केकेआर आईपीएल की उन तीन टीमों में से एक जो एक से ज्यादा बार आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम की है.

मुंबई इंडियंस के नाम सबसे ज्यादा बार खिताब पर कब्जा करने का रिकॉर्ड दर्ज है. वह पांच बार की आईपीएल चैम्पियन है. मुंबई के अलावा चेन्नई सुपर किंग्स तीन बार आईपीएल की चैम्पियन बन चुकी है. केकेआर दो बार आईपीएल की ट्रॉफी पर कब्जा कर चुकी है.

2014 में वह आखिरी बार आईपीएल जीती थी. उसके बाद से टीम एक बार भी फाइनल तक नहीं पहुंच पाई. पिछले सीजन में वह पांचवें स्थान पर रही थी. आईपीएल के 13वें सीजन में केकेआर अपने खिलाड़ियों के खराब फॉर्म और चोट से जूझती रही.

सीजन के बीच में दिनेश कार्तिक ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने सात मैचों में कप्तानी की थी, जिसमें से 4 में टीम को जीत और 3 में हार मिली थी. इसके बाद इयोन मॉर्गन को टीम की कमान सौंपी गई. लेकिन इसके बाद भी टीम की किस्मत नहीं बदली. मॉर्गन की कप्तानी में केकेआर ने 7 में से 3 मैचों में जीत दर्ज की.

आईपीएल के 14वें सीजन में केकेआर की किस्मत बदलेगी या नहीं ये तो आने वाला समय बताएगा. लेकिन केकेआर के मालिक शाहरुख खान ने आईपीएल के कप को लेकर अलग ही तैयारी की है. उन्होंने एक फैन को मजेदार जवाब दिया है. दरअसल, शाहरुख से एक फैन ने पूछा कि केकेआर कप लाएगी ना इस बार. इस पर शाहरुख ने कहा कि उम्मीद तो है...मैं उसी में कॉफी पीना शुरू कर दूंगा.

I hope so. I want to start drinking coffee in that only! https://t.co/s9UvyY2QdV