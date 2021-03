IPL 2021 के लिए तैयार है रोहित शर्मा की बेटी! 'हिटमैन' की उतारी नकल, VIDEO

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस ने बुधवार को रोहित शर्मा की बेटी समायरा का एक वीडियो ट्वीट किया. वीडियो में समायरा को पिता रोहित शर्मा की नकल उतारते देखा जा सकता है. वीडियो की शुरुआत में रोहित शर्मा बेटी को हेलमेट पहनाते नजर आ रहे हैं.

इसके बाद रोहित की पत्नी रीतिका सजदेह समायरा से पूछती हैं कि आपके डैड किस तरह से सिक्स जड़ते हैं, इसपर समायरा खूबसूरत अंदाज में पुल शॉट मारकर दिखाती है. इसके बाद रोहित कहते हैं कि आप एक विकेटकीपर की तरह लग रही हो. इसपर समायरा की मम्मी रीतिका कहती हैं कि समायरा ऋषभ (ऋषभ पंत) चाचू की तरह लग रही है.

वीडियो के आखिरी में रीतिका सजदेह हेलमेट पर मुंबई इंडियंस का लोगो दिखाते हुए बेटी समायरा से पूछती हैं कि ये क्या है? इस पर वह कहती हैं मुंबई इंडियंस. इसके बाद रोहित और रीतिका हंसने लगते हैं. बता दें कि मुंबई इंडियंस आईपीएल के इतिहास में सबसे सफल फ्रेंचाइजी है. ये टीम पांच बार आईपीएल की चैम्पियन बन चुकी है. मुंबई इंडियंस आईपीएल के इस सीजन की शुरुआत 9 अप्रैल को RCB के खिलाफ मैच से करेगी.

From a mini pull-shot 😍 to an MI cheer chant ➡️ Sammy’s #IPL2021 plan is ready ✅#OneFamily #MumbaiIndians @ImRo45 @ritssajdeh pic.twitter.com/vPnTCjLVLc