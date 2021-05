IPL-14 सस्पेंड होने के बाद भी भारत में रहेंगे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी! ये है वजह

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 14वें सीजन को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया है. कई टीमों में कोरोना के मामले सामने आने के बाद बीसीसीआई ने यह फैसला किया है. इस कदम के बाद बीसीसीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती है विदेशी खिलाड़ियों को वापस भेजने की.

लीग में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के खिलाड़ी खेल रहे थे. ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने अपने यहां से भारत की फ्लाइट बंद कर दी है. ऑस्ट्रेलिया के कई क्रिकेटर आईपीएल का हिस्सा हैं, जिसमें स्टीव स्मिथ (दिल्ली कैपिटल्स), ग्लेन मैक्सवेल (आरसीबी), डेविड वॉर्नर (सनराइजर्स हैदराबाद) और पैट कमिंस (कोलकाता नाइट राइडर्स) जैसे बड़े नाम शामिल हैं.

इसके अलावा रिकी पोंटिंग (दिल्ली कैपिटल्स) और साइमन कैटिच (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु) जैसे हाई प्रोफाइल ऑस्ट्रेलियाई भी आईपीएल का हिस्सा हैं. मैथ्यू हेडन, ब्रेट ली और लीजा स्टालेकर जैसे पूर्व दिग्गज खिलाड़ी टूर्नामेंट की कमेंट्री टीम का हिस्सा हैं. ऑस्ट्रेलिया ने भारत से आने और जाने वाली उड़ानों पर 15 मई रोक लगा दी है. ऐसे में इन खिलाड़ियों को वापस उनके घर भेजना बीसीसीआई के लिए चुनौती है. सवाल उठता है कि ये खिलाड़ी 15 मई तक भारत में रहेंगे या कोई अन्य विकल्प तलाशेंगे.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में जारी किया बयान

उधर, आईपीएल सस्पेंड करने के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने बयान जारी किया है. उसने बीसीसीआई के फैसले का स्वागत किया है. CA ने कहा, 'आईपीएल सस्पेंड करने के फैसला का हम समर्थन करते हैं. हम समझते हैं कि बीसीसीआई ने ये फैसला खिलाड़ियों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए किया. CA बीसीसीआई के सीधे संपर्क में है.'

