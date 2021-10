IPL: प्लेऑफ का गणित दिलचस्प, मुंबई को करना होगा चमत्कार, टॉस से ही KKR का होगा बेड़ा पार?

IPL Playoff Calculation: इंडियन प्रीमियर लीग 2021 अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है और हर किसी की नज़र प्लेऑफ पर टिकी है. गुरुवार को हुए मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने बड़े अंतर से राजस्थान रॉयल्स को मात दी, जिसके बाद प्लेऑफ में चौथी टीम के लिए बची एक जगह के लिए लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई है. अब शुक्रवार को होने वाले मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के मैच के नतीजे का इंतज़ार करना होगा.



क्या कोलकाता की जगह प्लेऑफ में पक्की हुई?



राजस्थान रॉयल्स को कोलकाता ने जिस तरह हराया है, उसकी वजह से कोलकाता के नेट रनरेट में काफी बढ़ोतरी हुई है. चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम पहले ही प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं और अब चौथी पॉजिशन की लड़ाई है. कोलकाता की टीम के अब 14 प्वाइंट हो गए हैं और उसका प्लेऑफ में पहुंचना बिल्कुल तय माना जा रहा है. लेकिन इसी में एक पेच फंसता है.



मुंबई इंडियंस को करना होगा चमत्कार...



कोलकाता के अलावा एक और टीम जो अब प्लेऑफ की रेस में जिंदा बची है, वो मुंबई इंडियंस है. क्योंकि उसका आखिरी मैच शुक्रवार को खेला जाना है. ऐसे में अगर मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ में जगह बनानी है, तो उसे हैदराबाद को एक बड़े अंतर से हराना होगा ताकि जीत से बाद उसका नेट रनरेट कोलकाता नाइट राइडर्स से बेहतर हो सके. तभी उसका प्लेऑफ में पहुंचना फाइनल होगा.

With this massive victory, Kolkata Knight Riders #KKR have qualified to the last four.



Tomorrow #MI can only bat first make 200+ but will have to win by a margin of 170+ runs!#impossible #IPL #IPL2021 #IPL2O21#IPLinUAE