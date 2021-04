नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नहीं चलता है KL राहुल का बल्ला, ट्रोल्स बोले- नाम बदल लो

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में केएल राहुल का खराब फॉर्म जारी है. पंजाब किंग्स के कप्तान राहुल कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ मैच में 20 गेंदों पर 19 रन ही बना पाए. राहुल तेज गेंदबाज पैट कमिंस की गेंद पर सुनील नरेन के हाथों कैच आउट हुए.

केएल राहुल इस मैदान पर संघर्ष करते रहे हैं. इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में भी केएल राहुल का बल्ला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खामोश रहा था. उन्होंने चार मैचों में सिर्फ 15 रन बनाए थे. सीरीज के आखिरी मैच के लिए उन्हें अंतिम ग्यारह में शामिल नहीं किया गया था.

नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नाकाम रहने के बाद ट्विटर पर फैन्स ने उन्हें ट्रोल किया. फैन्स का मानना है कि उन्होंने धीमी बैटिंग कर मयंक अग्रवाल पर दबाव बनाया. कई फैन्स का मानना है कि राहुल को इस साल के आखिर में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में शामिल नहीं करना चाहिए.

KL Rahul doesn't play for CSK or I would have posted a couple of tweets to cancel IPL for sure. #IPL — Silly Point (@FarziCricketer) April 26, 2021

Enough of short stuff says, Mayank! 😐



He pummels it cleanly over deep mid-wicket for six 💪#SaddaPunjab #PunjabKings #IPL2021 #PBKSvKKR — Punjab Kings (@PunjabKingsIPL) April 26, 2021

When KL Rahul realises that today's match will be played in Narendra Modi Stadium pic.twitter.com/AoQaH4AZPW — Kisslay Jha🇮🇳 (@TrollerBabua) April 26, 2021

KL Rahul should change his name for matches where he has to play in Narendra Modi stadium. — 𝐕i 𝐍a 𝐘a 𝐊™ 🌍 (@Vinayak__45) April 26, 2021

#PBKSvKKR

Kl Rahul scored just 19(20) run in today's match on "Narendra Modi stadium"



*le everyone rn* pic.twitter.com/2fapJUEAa2 — Siddhesh (@Sid_maymay) April 26, 2021

Everyone focussing on KL "Rahul" flopping in Narendra "Modi" stadium. #IPL



Meanwhile "Rahul" Tripathi : pic.twitter.com/JwUgwNpgHy — Chinaman. (@DenofRohit) April 26, 2021

केएल राहुल का विकेट पंजाब के लिए खराब समय पर आया. वह पावरप्ले के आखिरी ओवर में आउट हुए. पंजाब ने केकेआर के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 9 विकेट पर 123 रन बनाए. उसकी ओर से मयंक अग्रवाल ने सबसे ज्यादा 31 रन बनाए. आईपीएल के इस सीजन में केएल राहुल के प्रदर्शन को देखें तो उन्होंने 6 मैचों में 240 रन बनाए हैं. उन्होंने 3 अर्धशतक बनाए हैं. 91 उनका बेस्ट स्कोर रहा है.