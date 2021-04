IPL: KKR की लगातार दूसरी जीत पर नजर, ये है दोनों टीमों की Playing XI

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 14वें सीजन के पांचवें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. केकेआर की टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया. सनराइजर्स हैदराबाज के खिलाफ जो 11 खिलाड़ी मैदान पर उतरे थे, उनपर फिर से भरोसा जताया गया है. वहीं, मुंबई इंडियंस की टीम में एक बदलाव किया गया है. ओपनर क्विंटन डिकॉक की टीम में वापसी हुई है. आरसीबी के खिलाफ 49 रन बनाने वाले क्रिस लिन को टीम में जगह नहीं मिली है.

KKR और मुंबई इंडियंस का इस सीजन का ये दूसरा मैच है. KKR ने पहला मैच सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेला था. उसने डेविड वॉर्नर की कप्तानी वाली टीम को मात दी थी. वही, मुंबई इंडियंस को पहले मैच में आरसीबी के हाथों शिकस्त मिली थी.

