IPL: चेन्नई ने लगाई जीत की हैट्रिक, जडेजा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से KKR पस्त

आईपीएल के 14वें सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने अपना विजय अभियान जारी रखा है. अपने आक्रामक तेवरों का दिलचस्प नजारा पेश करते हुए रवींद्र जडेजा ने 8 गेंदों पर 22 रन (2 छक्के, 2 चौके) बनाए, जिससे चेन्नई ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) पर 2 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की.

चेन्नई के सामने 172 रनों का लक्ष्य था. फाफ डुप्लेसिस (30 गेंदों पर 43 रन) और ऋतुराज गायकवाड़ (28 गेंदों पर 40 रन) ने पहले विकेट के लिए 74 रन जोड़कर उसे अच्छी शुरुआत दिलाई. मोईन अली ने 28 गेंदों पर 32 रन बनाए. लेकिन वह जडेजा थे, जिन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में दो चौके और दो छक्के जड़े जिससे चेन्नई ने 8 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया.

