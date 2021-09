IPL: डु प्लेसिस के घुटनों से बह रहा था खून, फिर भी पकड़ा ये बेहतरीन कैच, Video Viral

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 14वें सीजन के 38वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 2 विकेट से हरा दिया. कोलकाता ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाए. चेन्नई ने 172 रनों के लक्ष्य को 8 विकेट खोकर हासिल कर लिया. चेन्नई की इस जीत में ओपनर फाफ डु प्लेसिस का अहम योगदान रहा. उन्होंने 30 गेंदों में 43 रनों की पारी खेली और केकेआर के कप्तान इयॉन मॉर्गन का बेहतरीन कैच भी पकड़ा.

डु प्लेसिस ने जख्मी घुटने के बाद भी मॉर्गन का बाउंड्री पर शानदार कैच पकड़ा. उनके घुटने से खून बह रहा था. इसके बाद सोशल मीडिया पर फैन्स ने उनके कैच की प्रशंसा की. उनके कैच का वीडियो वायरल भी हो रहा है.

Faf Du Plessis' bleeding knee. He might've hurt his knee while taking Venkatesh Iyer's catch. pic.twitter.com/BBdzC40sqT

This is why Faf Du Plesis is the greatest South African to play in the IPl. pic.twitter.com/n2HQfqLibW