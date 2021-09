IPL: आखिरकार SRH ने चखा जीत का स्वाद, RR को 7 विकेट से हराया

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 14वें सीजन के 40वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने राजस्थान रॉयल्स (RR) को सात विकेट से हरा दिया है. दुबई में खेले गए इस मुकाबले में राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 164 रन बनाए. सनराइजर्स ने 165 रनों के लक्ष्य को 18.3 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया.

जेसन रॉय ने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए डेब्यू करते हुए शानदार अर्धशतक ठोका. रॉय ने ऋद्धिमान साहा के साथ मिलकर हैदराबाद को तेज शुरुआत दिलाई. दोनों ने पहले विकेट के लिए 57 रन जोड़े. इसके बाद रॉय ने कप्तान केन विलियमसन के साथ मिलकर एक और अर्धशतकीय साझेदारी कर राजस्थान को मैच से बाहर कर दिया.

जेसन रॉय ने 42 गेंदों में 60 रनों की पारी खेली. 8 चौका और एक छक्का लगाया. साहा ने 18 और प्रियम गर्ग शून्य पर आउट हुए. केन विलियमसन 51 और अभिषेक शर्मा 21 रन बनाकर नाबाद रहे. दोनों ने चौथे विकेट के लिए नाबाद 48 रन जोड़े. विलियमसन ने 41 गेंद का सामना किया. 5 चौके और 1 छक्के लगाए.

48 runs off 33 balls. A superb partnership between these two to take the team home 💪#SRHvRR #OrangeArmy #OrangeOrNothing #IPL2021 pic.twitter.com/zeIv2vO2b7