IPL 2021: वेंकटेश अय्यर के मुरीद हुए KKR के हेड कोच, तारीफ में कही ये बड़ी बात

Venkatesh Iyer: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने आईपीएल 2021 में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक का सफर तय किया. कोलकाता के इस बेहतरीन प्रदर्शन में ओपनर वेंकटेश अय्यर का अहम रोल रहा, जिन्होंने यूएई लेग में डेब्यू करते हुए अपनी छाप छोड़ी. अब केकेआर के हेड कोच ब्रेंडन मैक्कुलम ने इस युवा खिलाड़ी की जमकर तारीफ की है.

मैक्कुलम ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'उन्हें (अय्यर) कई बार अपने तरीकों को बदलने के लिए भी चुनौती दी जाएगी. जरूरी नहीं कि वह आक्रामकता के चलते सबसे निरंतर हों. लेकिन मुझे उम्मीद है कि वेंकटेश अय्यर वही बने रहेंगे जिन्हें हमने अब तक देखा है. इस खेल में उनका भविष्य उज्जवल है और वह बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं. वह इस सीजन में हमारे टर्नअराउंड के लिए सबसे मुख्य स्रोत रहे.

40 साल के मैक्कुलम ने आगे बताया, 'देखिए, वेंकटेश अय्यर की कहानी काफी अविश्वसनीय रही है. पीछे मुड़कर देखें, तो वह वास्तव में आखिरी गेम खेलने वाले थे, अगला गेम जब हम भारत में थे. ब्रेक अच्छे समय पर आया था. इस ब्रेक ने उन्हें दो महीने के लिए क्रिकेट को समझने का मौका दिया, यह समझने के लिए कि उनके लिए अवसर बहुत दूर नहीं थे.'

