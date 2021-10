IPL 2021: ‘माही तुम जहां, हम वहां’, फाइनल देखने चेन्नई से दुबई पहुंची धोनी की फैन, पोस्टर VIRAL

MS Dhoni Fan Girl: आईपीएल 2021 का खिताब जीतकर चेन्नई सुपर किंग्स ने इतिहास रच दिया है. महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में अब चेन्नई सबसे ज्यादा आईपीएल जीतने के मामले में मुंबई इंडियंस से एक कदम पीछे है. यूएई में खेले गए फाइनल में एमएस धोनी की दमदार कप्तानी देखने को मिली. लेकिन मैदान पर एक खास पोस्टर नज़र आया, जो अब सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है.



दरअसल, एक लड़की फाइनल मुकाबले में मैदान पर एक बड़ा-सा पोस्टर लिए नज़र आई जिसे बार-बार टीवी पर दिखाया गया. पोस्टर पर लिखा था कि माही तुम जहां, हम वहां. चेन्नई से सीधे दुबई सिर्फ आपको खेलता देखने के लिए. सीएसके प्लीज़ कप को घर वापस ले आओ.

Mahi tum jaha hum wahan 💛 pic.twitter.com/EXlM2SmEyD — Sumit 🦁🇮🇳 (@Sumit58798791) October 15, 2021

the party is starting in dubai#CSKvsKKR #WhistlePodu #IPLFinal pic.twitter.com/mCxnRz96xs — akash kumar (@imkuak) October 15, 2021



एमएस धोनी की इस फैन का पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल रहा, खास बात ये रही कि पोस्टर में लिखी हुई बात सच हो गई और अंत में चेन्नई सुपर किंग्स ही चैम्पियन बन गई. चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ये चौथा खिताब रहा, अबतक 2010, 2011, 2018 और 2021 में चेन्नई ने खिताब जीता है.

Congrats all #Yellove peoples😭#CSK #ThalaDhoni pic.twitter.com/9auPrC5du9 — Ravi 🤓 (@kukreja_ravii) October 15, 2021



बता दें कि एमएस धोनी की फैन फॉलोइंग हर जगह है, वो भारत में खेलें या भारत के बाहर खेलें हर मैदान उनके लिए होमग्राउंड में बदल जाता है. क्वालिफायर मुकाबले में जब एमएस धोनी ने 6 बॉल में 18 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिलाई और फाइनल में पहुंचाया, तब भी मैदान पर धोनी के फैंस में खुशी थी. बाद में धोनी ने दो बच्चों को ऑटोग्राफ वाली बॉल भी गिफ्ट की थी.



फाइनल मुकाबला खत्म होने के बाद एमएस धोनी ने अपने फैंस का शुक्रिया भी अदा किया. एमएस धोनी ने कहा कि आप अच्छा क्रिकेट इसलिए खेलते हैं ताकि लोग क्रिकेट को एन्जॉय कर सकें. हम जहां भी खेलते हैं, फैंस हमारा साथ देते हैं. आज भी ये मैदान चेन्नई का चेपॉक स्टेडियम ही लग रहा है, ऐसे में हर किसी का शुक्रिया.