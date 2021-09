KKR की लगातार जीत से गदगद मॉर्गन बोले- हमारे गेंदबाज सुपरस्टार

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के कप्तान इयोन मॉर्गन ने अपनी टीम के गेंदबाजों को ‘सुपरस्टार’ करार दिया है. उन्होंने कहा कि आईपीएल के पिछले दो मैचों में उनके बेजोड़ प्रदर्शन से उनके सलामी बल्लेबाज खुलकर खेल पाए. केकेआर ने आईपीएल बहाल होने के बाद अपने पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को केवल 92 रनों पर रोक दिया था और फिर मुंबई इंडियंस को भी 155 रन ही बनाने दिए.

सलामी बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर ने पहले मैच में 41 और दूसरे मैच में 53 रनों की जोरदार पारियां खेलीं, जिससे केकेआर मुंबई को सात विकेट से हराकर अंक तालिका में शीर्ष चार में पहुंच गया.

मॉर्गन ने मैच के बाद कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि किसी एक खिलाड़ी ने टीम का परिदृश्य बदला है. मेरा मानना है कि पिछले दो मैचों में हमारे सुपरस्टार गेंदबाज रहे. उन्होंने यहां और अबु धाबी में बल्लेबाजी के लिए अनुकूल विकेटों पर वास्तव में शानदार गेंदबाजी की.’

उन्होंने कहा, ‘मेरा मानना है कि इससे शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर की हमारी सलामी जोड़ी को अपना नैसर्गिक खेल खेलने की छूट मिली.’

