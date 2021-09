IPL: आज भिड़ेंगे धोनी-कोहली, CSK से कैसे निपटेंगे RCB के दिग्गज?

आईपीएल के 14वें सीजन के 35वें मैच में शुक्रवार को शारजाह में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टामें आमने-सामने होंगी. आरसीबी की टीम पिछले मैच की करारी शिकस्त को भुलाकर धोनी की अगुआई वाली सीएसके के खिलाफ लय में लौटने की कोशिश करेगी. यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा.

आरसीबी जहां नए सिरे से शुरुआत करने उतरेगी, वहीं चेन्नई ने रविवार को मौजूदा चैम्पियन मुंबई इंडियंस के खिलाफ मनोबल बढ़ाने वाली जीत दर्ज की थी. अंक तालिका में चेन्नई सुपर किंग्स 8 मैचों में 6 जीत के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि आरसीबी ने इतने ही मैचों में 5 जीत हासिल की है और वह तीसरे स्थान पर है.

Here's how the #VIVOIPL Points Table looks after Match 34 👇 #MIvKKR pic.twitter.com/pM3jh5pme6