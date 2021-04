IPL: मॉरिस की तूफानी पारी के बाद ट्विटर पर मीम्स की बाढ़, लोग बोले- फुल इज्जत चाहिए

इंडियम प्रीमियर लीग (IPL)-14 के सातवें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 3 विकेट से हरा दिया. राजस्थान की जीत के हीरो क्रिस मॉरिस रहे. उन्होंने 18 गेंदों पर नाबाद 36 रन बनाए. मॉरिस ने आखिरी ओवर में टॉम कुरेन की गेंद पर छक्का मारकर टीम को जीत दिलाई.

क्रिस मॉरिस के लिए ये पारी इस वजह से भी अहम रही, क्योंकि पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में संजू सैमसन ने उनपर भरोसा न जताते हुए उन्हें आखिरी ओवर में स्ट्राइक नहीं दी थी. सैमसन के इस फैसले पर बहस भी छिड़ गई थी. हालांकि दिल्ली के खिलाफ तूफानी पारी खेलकर मॉरिस ने सैमसन के उस फैसले को गलत साबित कर दिया.

क्रिस मॉरिस की इस ताबड़तोड़ पारी के बाद ट्वीट पर यूजर्स के रिएक्शन भी आने लगे. यूजर्स ने कई तरह के मीम्स बनाए. कोई उनकी इस पारी को पैसा वसूल बता रहा है कि तो कोई कहा है कि मॉरिस को पूरी इज्जत चाहिए.

RR owners looking at Chris Morris pic.twitter.com/irXMG7ou0K — Sagar (@sagarcasm) April 15, 2021

After Getting So Much Troll In Last Match..



Chris Morris Be Like - #RRvsDC pic.twitter.com/WWcueohBdc — Jethalal (@Jethiya_lal) April 15, 2021

Chris Morris entering into dressing room be like 👏#RRvsDC pic.twitter.com/JxR2R2bY4U — 𝐚𝐪𝐮𝐢𝐥 💜ᴷᴷᴿ (@aqqu___) April 15, 2021

Pic 1 last match - Paisa mila par izzat nahi mili



Pic 2 today - Isse kehte hain Izzat.

Izzat bhi , Paisa bhi - Well done Chris Morris #RRvsDC pic.twitter.com/9hLqMk7OKT — Virender Sehwag (@virendersehwag) April 15, 2021

After Chris Morris' match winning knock, RR team management to Sanju samson : pic.twitter.com/kiSjKOt7wv — Raghav Masoom (@comedibanda) April 15, 2021

Chris Morris who played for Delhi Capitals in 2019 won the match for Rajasthan Royals against Delhi Capitals.



Delhi Capitals fans : pic.twitter.com/lOnzVhpsr0 — Pakchikpak Raja Babu (@HaramiParindey) April 15, 2021

Chris morris to Sanju samson rn:- pic.twitter.com/yQXaQMzAoB — Mad king (@GJhamtani) April 15, 2021

इससे पहले रॉजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर दिल्ली को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया. कप्तान ऋषभ पंत की फिफ्टी की मदद से दिल्ली कैपिटल्स ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 147 रन बनाए. जवाब में राजस्थान ने 2 गेंद रहते मैच अपने नाम कर लिया. क्रिस मॉरिस ने 4 छक्कों की मदद से 18 गेंदों में 36 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. राजस्थान के डेविड मिलर ने सबसे ज्यादा 62 रन बनाए.