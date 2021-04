IPL: पृथ्वी शॉ को पोंटिंग में नजर आते हैं 'चक दे' के शाहरुख खान, जानें- इसकी वजह

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स (DC) के कोच रिकी पोंटिंग ने टीम के युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ को लेकर बड़ा खुलासा किया था. पोटिंग ने कहा कि पिछले सीजन में पृथ्वी जब खराब फॉर्म से जूझ रहे थे तो उन्होंने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया था. पोंटिंग के इस बयान के बाद पृथ्वी शॉ ने ऑस्ट्रेलिया के इस दिग्गज को लेकर कई बातें कही हैं. दिल्ली कैपिटल्स के इस खिलाड़ी को रिकी पोंटिंग में 'चक दे' फिल्म के शाहरुख खान नजर आते हैं.

टीम हडल में पोंटिंग की भूमिका को लेकर शॉ ने कहा, 'रिकी सर जब बोल रहे होते हैं तो बैकग्राउंड में चक दे सॉन्ग बजा देना चाहिए. क्योंकि वह तब उसी फिल्म के शाहरुख खान की तरह ही लगते हैं.' इससे पहले पृथ्वी शॉ ने रिकी पोंटिंग का टीम के कैंप में स्वागत किया. पृथ्वी शॉ ने रिकी पोंटिंग के कैंप से जुड़ने पर कहा कि बॉस इज बैक. बता दें कि रिकी पोंटिंग अपना क्वारनटीन खत्म कर चुके हैं. उन्होंने टीम का कैंप जॉइन कर लिया है.

.@RickyPonting ↔️ @iamsrk from Chak De India 😎



📹 | @PrithviShaw talks about the aura that our Head Coach exudes and much more 🗣️#YehHaiNayiDilli #DCAllAccess @OctaFX pic.twitter.com/a8qbTilWrP