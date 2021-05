IPL: धोनी की टीम ने पोस्ट किया इमोशनल वीडियो, फैन्स की आंखों में आए आंसू

कोरोना के कहर के कारण इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) पर ब्रेक लग गया है. कई टीमों में कोरोना के केस मिलने के बाद बीसीसीआई ने आईपीएल को टालने का फैसला लिया. महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने आईपीएल के इस सीजन में दमदार वापसी की. उसने आईपीएल के टलने तक 7 मैच खेले और 5 में जीत दर्ज की. अंक तालिका में वह दूसरे नंबर पर है.

इस बीच, फ्रेंचाइजी ने फैन्स के लिए एक इमोशनल वीडियो जारी किया है. सीएसके ने वीडियो के जरिए ये मैसेज दिया है कि आईपीएल-14 जैसे ही दोबारा स्टार्ट होगा टीम मजबूती के साथ वापसी करेगी, ताकि वो टूर्नामेंट को उसी तरह खत्म करे जैसे शुरू किया था.

सीएसके का 5 मिनट का ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो की शुरुआत टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ होती है. इसके बाद टीम के अलग-अलग खिलाड़ियों को दिखाया गया है. वीडियो में सीएसके का ट्रेनिंग सेशन से लेकर खिलाड़ियों की मस्ती भी है. इस वीडियो को देखकर सीएसके के फैन्स भावुक हो गए.

