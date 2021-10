IPL: रोहित शर्मा ने जीत के बाद जेम्स पेमेंट की तारीफ की, जानें कौन है ये शख्स?

आईपीएल 2021 के 51वें मुकाबले में मंगलवार को मुंबई इंडियंस (MI) ने राजस्थान रॉयल्स (RR) को 8 विकेट से हरा दिया. इस जीत के साथ ही पांच बार के चैम्पिन मुंबई की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें कायम हैं. मैच समाप्ति के बाद मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने ईशान किशन के प्रदर्शन की तारीफ की. साथ ही, उन्होंने फील्डिंग कोच जेम्स पेमेंट की जमकर तारीफ की.

रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'आपको जिमी (जेम्स पेमेंट) से पूछना होगा कि वह एक और पेप टॉक करना चाहते हैं. वह हमसे बात करना पसंद करते हैं. वह एक महान चरित्र हैं, जिन्हें टीम में होना ही चाहिए. सॉलिड मैन, स्क्वॉड ग्रुप में हर समय माहौल को खुशनुमा बनाए रखते है और यह कुछ ऐसा है जो बहुत जरूरी है. हम वैसा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे जैसा चाहते थे. इसलिए आपको उनके जैसे किसी व्यक्ति से इस तरह के बातचीत की जरूरत होती है. हमारे लिए बस आगे बढ़ना महत्वपूर्ण था.

34 साल के रोहित ने आगे बताया, 'हमलोग बढ़िया कर रहे थे. हमलोगों की अच्छी तैयारी भी रही है. बात सिर्फ इतनी है कि हम एक साथ क्लिक नहीं कर रहे थे. आज (मंगलवार) का मुकाबला एक अच्छा उदाहरण था. सभी गेंदबाज एक साथ आए, परिस्थितियों का उन्होंने वास्तव में अच्छा इस्तेमाल किया और फिर बल्लेबाजों ने इसे खत्म किया. मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट में कोई भी टीम किसी को भी हराने में सक्षम है.केकेआर का मुकाबला हमारे से पहले है. हमें पता चल जाएगा कि क्या करना है.'

