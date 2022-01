Wasim Akram, Pakistan: ‘शो ऑफ बंद करो..’, कराची में जश्न के दौरान एक की मौत, पूर्व PAK क्रिकेटर ने की अपील

Pakistan Celebratory Firing: पाकिस्तान के कराची में नए साल का जश्न लोगों के लिए मातम लेकर आया. यहां नए साल के जश्न के दौरान कुछ लोगों ने हवाई फायरिंग की, इसमें एक की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए. इसी मसले पर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम ने लोगों से खास अपील की है.

पाकिस्तान के पूर्व तेज़ गेंदबाज़ वसीम अकरम ने एक वीडियो रिलीज़ कर लोगों को नए साल की बधाई दी, साथ ही सलाह दी कि मां-बाप बच्चों को समझाएं कि वह इस तरह हवाई फायरिंग ना करें. जो गोली ऊपर जाती है, नीचे भी आती है और किसी को लग सकती है.

Hope everyone had a safe New Year’s Eve last night. Please listen to my message carefully, if we want betterment for our country then we need to all work together to make a change! #StopAirFiring #GunSafety #HappyNewYear2022 @sindhpolicedmc8 pic.twitter.com/99pOHu6pOw