IND vs SA: 'टीम इंडिया जीतने का कोई मौका नहीं गंवाती', सेंचुरियन जीत के बाद बोले कोहली

भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के गढ़ माने जाने वाले सेंचुरियन के सुपरस्पोर्ट पार्क में पहले टेस्ट मैच में 113 रनों से जीत दर्ज करके 2021 का शानदार अंत किया. भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कहा है कि उनकी टीम टेस्ट मैच जीतने का कोई भी अवसर नहीं गंवाती है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सुपरस्पोर्ट पार्क में मिली जीत इस बात का प्रमाण है. यह टीम क्रिकेट के लंबे प्रारूप में अब 'ऑलराउंड टीम' बन गई है.

कोहली ने बीसीसीआई.टीवी से कहा, ‘दक्षिण अफ्रीका में किसी भी स्थान पर टेस्ट मैच खेलना आसान नहीं है और सेंचुरियन निश्चित रूप से इनमें सबसे मुश्किल स्थल है.' भारतीय बल्लेबाजों ने पहली पारी में अच्छा प्रदर्शन किया तो तेज गेंदबाजों ने 18 विकेट लेकर दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजी को तहस-नहस किया.

टेस्ट में मौका मिलने पर पूरा फायदा उठाते हैं

कोहली ने कहा, ‘हमने चार दिन में परिणाम हासिल कर लिया. यह इस बात का प्रमाण है कि आज हम ऐसी टीम बन गए हैं जो अपने मजबूत पक्षों का खुलकर प्रदर्शन करती है. हम मैच जीतने के लिए मौका देख रहे थे. अब हम इसी तरह की क्रिकेट खेलते हैं और मैच में किसी भी स्तर पर मौका मिलने पर उसका पूरा फायदा उठाते हैं.’

टीम इंडिया के पास है गोल्डन चांस

भारत अभी तक साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाया है और कोहली का मानना है भारतीय टीम के पास दूसरे टेस्ट में अनुकूल परिणाम हासिल करने के लिए घरेलू टीम पर दबाव बनाने का यह गोल्डन चांस है. कोहली ने कहा, ‘यह बहुत अच्छी स्थिति है. हम विदेश में खेल रहे हैं और 1-0 से आगे है. विरोधी टीम को दूसरे टेस्ट में फिर से दबाव में रखने का यह हमारे पास स्वर्णिम अवसर है और प्रत्येक खिलाड़ी इस पर ध्यान दे रहा है. वांडरर्स के लिए मंच बहुत अच्छी तरह से सजा हुआ है. हम वहां अधिक सकारात्मक होकर जा सकते हैं.’

Scenes from Centurion 👌https://t.co/Z3MPyesSeZ goes behind the scenes post #TeamIndia's historic win at SuperSport Park 🏟️🙌



Full video coming up soon 📽️ - Stay tuned ⏳#SAvIND pic.twitter.com/oKyGhm0MxF