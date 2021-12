Team India in South Africa: ‘ओए, चप्पल’, विवाद में घिरे कोहली की प्लेयर्स संग मस्ती, ईशांत के बैग में झांकने लगे

Team India in South Africa: कोरोना के ओमिक्रॉन वैरिएंट संकट और भारतीय क्रिकेट में कप्तानी के बवाल के बीच टीम इंडिया साउथ अफ्रीका पहुंच गई है. भारतीय टीम को यहां तीन टेस्ट मैच की सीरीज़ खेलनी है, जिसके बाद एक वनडे सीरीज भी होगी. इस बीच टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली जो लगातार निशाने पर हैं, वह मज़ाकिया मूड में नज़र आए.



BCCI ने टीम इंडिया के साउथ अफ्रीका पहुंचने का एक वीडियो जारी किया, जिसमें फ्लाइट में विराट कोहली सबसे पहले ईशांत शर्मा के साथ मज़े करने लगे. उन्होंने गलत स्पेलिंग को लेकर ईशांत के साथ मज़े लिए तो बाद में उनके बैग में ही झांकना शुरू कर दिया.

