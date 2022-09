Virat Kohli 71st Hundred: विराट कोहली ने अनुष्का-वामिका के नाम किया 71वां इंटरनेशनल शतक, बताया जश्न में क्यों चूमी थी रिंग

विराट कोहली के शतक का इंतजार आखिरकार पूरा हो गया है. कोहली ने एशिया कप 2022 के मुकाबले में अफगानिस्तान के खिलाफ नाबाद 122 रनों की पारी खेली. कोहली ने 83 इनिंग्स और 1020 दिन बाद शतक जड़ा है. किंग कोहली ने आखिरी इंटरनेशनल शतक 23 नवंबर 2019 को बांग्लादेश के खिलाफ कोलकाता में लगाया था.

कोहली के शतक जड़ने का अंदाज भी काफी शानदार रहा. उन्होंने फरीद मलिक की गेंद को डीप-मिडविकेट के ऊपर से छह रनों के लिए भेजकर शतक पूरा किया. कोहली ने अपनी शतकीय पारी में 11 चौके और छक्के लगाए. खास बात यह है कि कोहली के टी20 इंटरनेशनल करियर का यह पहला शतक रहा.

कोहली ने ये शतक अपनी वाइफ अनुष्का शर्मा और बेटी वामिका को समर्पित किया. कोहली ने कहा, 'पिछले ढाई साल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है. मैं एक महीने में 34 साल का होने जा रहा हूं. वो... क्रोध भरा जश्न बीते दिनों की बात हो गई है. दरअसल मैं चौंक गया था. यह आखिरी फॉर्मेट है जो मैंने सोचा था. यह बहुत सी चीजों का संचय था. टीम काफी खुले दिल की और मददगार रही है. मुझे पता है कि बाहर काफी कुछ हो रहा था और मैंने अपनी अंगूठी को चूमा.

A long wait finally comes to an end.



𝐓𝐇𝐀𝐓'𝐒 𝐀 💯 𝐅𝐎𝐑 𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐊𝐎𝐇𝐋𝐈!



DP World #AsiaCup2022 #INDvAFG #BelieveInBlue #TeamIndia #KingKohli #71 pic.twitter.com/aypvxXYs6D