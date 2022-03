Virat Kohli 100th Test: फैन्स के आगे झुका BCCI? दबाव बढ़ा कोहली के 100वें टेस्ट में मिली फैन्स को एंट्री

भारत और श्रीलंका के बीच मोहाली में टेस्ट मैच शुरू होने में अब सिर्फ दो दिन बचे हैं. यह एक ऐतिहासिक टेस्ट मैच होगा, क्योंकि विराट कोहली अपना 100वां टेस्ट मैच खेल रहे होंगे. इस ऐतिहासिक पल के लिए बीसीसीआई ने अपने ही एक फैसले को ऐन वक्त पर बदला है, अब मोहाली में 50 फीसदी फैन्स को मैदान में एंट्री मिल पाएगी. बोर्ड का ये फैसला तब हुआ है, जब सोशल मीडिया पर लगातार BCCI की आलोचना हो रही थी.



दरअसल, कोरोना वायरस के कारण पहले पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा मोहाली के मैदान में फैन्स की एंट्री की इजाजत नहीं थी. विराट कोहली भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े स्टार हैं, उनकी इतनी बड़ी उपलब्धि पर फैन्स की एंट्री ना होना हर किसी को खटका.

सोशल मीडिया पर लगातार फैन्स द्वारा आवाज़ उठाई जा रही थी कि बीसीसीआई को अपने फैसले पर विचार करना चाहिए.

I understand that BCCI and Kohli are not best friends at this moment.



Even then, the conspiracy theory suggesting BCCI plotting the Test in Mohali to deprive Kohli of a crowd for his 100th match is too outlandish.



Just stop, please. February 28, 2022

BCCI set to allow 50% of crowd for the 100th Test of Virat Kohli at Mohali.#ViratKohli𓃵 #Viratkohli pic.twitter.com/jozj8kcTlr — RDK𓃵 🇮🇳 (@Goatcheeku_18) March 1, 2022

Great to see BCCI will allow crowds for the Virat Kohli's 100th Test.!Virat Kohli absolutely deserve it & excited for his 100th Test match.!One of the best Test batsman India has ever produced.! pic.twitter.com/OakRoxHurZ — Deep Point (@Cric_spidey) March 1, 2022



आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले ही विराट कोहली और बीसीसीआई के बीच विवाद हुआ था, ऐसे में फैन्स मोहाली के फैसले को लेकर बोर्ड का बदला कह रहे थे. क्योंकि धर्मशाला में हुए टी-20 में फैन्स को एंट्री मिली, बेंगलुरु में होने वाले डे-नाइट टेस्ट में भी लोगों को एंट्री दी जाएगी. लेकिन मोहाली के लिए ऐसा नहीं हो रहा था.



हालांकि, ऐन वक्त पर अब जब मैच शुरू होने में दो दिन बचे हैं तब बीसीसीआई ने फैसला किया है कि 50 फीसदी दर्शकों को एंट्री दी जाएगी. बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने अपने एक बयान में कहा कि मैदान में लोगों की एंट्री का फैसला राज्य की एसोसिएशन वहां के हालात के अनुसार लेती हैं, ऐसे में हमने पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन से बात की है जिसके बाद यह फैसला लिया गया है.

विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ हुई टी-20 सीरीज में हिस्सा नहीं लिया था. उन्हें आराम दिया गया था, अब वह टेस्ट सीरीज खेलने आए हैं. विराट कोहली भारत के 12वें ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 100 टेस्ट मैच खेले हैं. विराट कोहली की इस बड़ी उपलब्धि के लिए मोहाली में खास तैयारी चल रही है.