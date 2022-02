Ind Vs Wi 2nd T20: वेंकटेश अय्यर ने मारा ऐसा शॉट कि ड्रेसिंग रूम में गिर पड़े चहल-श्रेयस, Video

Ind Vs Wi 2nd T20: भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच खेले गए दूसरे टी-20 मुकाबले में टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की. पहले विराट कोहली ने रन बरसाए तो उनके बाद ऋषभ पंत और वेंकटेश अय्यर अपने रंग में दिखाई पड़े. वेंकटेश अय्यर जब बल्लेबाजी कर रहे थे, तब उन्होंने एक ऐसा शॉट मारा कि टीम इंडिया के प्लेयर्स गिर पड़े.



दरअसल, टीम इंडिया की पारी के 16वें ओवर में जब वेंकटेश अय्यर बैटिंग कर रहे थे. तब उन्होंने लेग साइड पर एक शॉट खेला, बाहर की ओर जाती हुई बॉल पर वेंकटेश ने अपना बल्ला घुमाया. और बॉल गोली की रफ्तार से बाउंड्री की ओर गई, उसी ओर टीम इंडिया का डगआउट भी था.

Venkatesh Iyer's shot went straight into the Indian dugout and made players run from there. Chahal😂 pic.twitter.com/nFKnLDJYZj