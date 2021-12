Pushkar Singh Dhami: क्रिकेट के मैदान पर BJP युवा मार्चा से भिड़ी 'उत्तराखंड सरकार', चोटिल हुए CM धामी

Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को एक क्रिकेट मैच खेलते हुए चोटिल हो गए. मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है. उत्तराखंड के देहरादून में ये मैच खेला गया, जहां पुष्कर सिंह धामी के हाथ में चोट लगी.



देहरादून की अभिमन्यु क्रिकेट एकादमी में खेले गए इस मुकाबले में मुख्यमंत्री की टीम ने जीत हासिल की.



दरअसल, देहरादून में ये मैच भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा द्वारा आयोजित किया गया था. जिसमें एक तरफ युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या की टीम थी और दूसरी तरफ पुष्कर सिंह धामी की टीम थी.



बीजेपी नेता तजिंदर सिंह बग्गा ने भी इस मैच की जानकारी साझा की है. तजिंदर सिंह बग्गा के मुताबिक, पुष्कर सिंह धामी की टीम ने इस मैच में 7 ओवर में 49 रन बनाए, खुद मुख्यमंत्री 19 रन बनाकर नाबाद रहे.



Dehradun | Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami injured his hand while playing cricket at Abhimanyu Cricket Academy, this morning. CM and his team won the match against BJP Yuva Morcha: Chief Minister's Office pic.twitter.com/t8V7we8iLH