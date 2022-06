Umran Malik Ind Vs Sa: ‘अच्छा डाल रहा, डालते रह..’, प्रैक्टिस सेशन में जब राहुल द्रविड़ ने उमरान मलिक को दिया गुरु मंत्र, Video

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में धमाकेदार परफॉर्मेंस करने के बाद जम्मू-कश्मीर के उमरान मलिक की टीम इंडिया में एंट्री हो गई है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ गुरुवार से सीरीज़ शुरू हो रही है, दिल्ली मैच में उमरान खेलेंगे या नहीं अभी यह तय नहीं है. लेकिन सीरीज़ से पहले बीसीसीआई ने उमरान मलिक का एक इंटरव्यू पोस्ट किया है, जिसमें उनके अनुभव को शेयर किया गया है.

उमरान मलिक ने बताया कि जब वह टीम इंडिया में आए तो यह उनका सपना पूरे होने जैसा था. साथ ही जब राहुल द्रविड़ से उनकी बात हुई तो वह काफी खुश थे. उमरान बोले कि राहुल सर ने मुझे यही कहा कि जैसा करता आ रहा है, वैसे ही कर. अच्छा डाल रहा है डालते रह बस.

