Ashes 2021: अंपायर ने गलती से दिया OUT तो बाउंड्री तक पहुंचा बल्लेबाज, थर्ड अंपायर ने वापस बुलाया

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एडिलेड डे-नाइट टेस्ट में अंपायर की गलती का एक और अजीब वाकया देखने को मिला. इसने थोड़ी देर के लिए इंग्लैंड टीम को खुशी और ऑस्ट्रेलिया को गम जरूर दिया था, लेकिन पलक झपकते ही सबकुछ उल्टा-पुल्टा हो गया. यानी ऑस्ट्रेलियाई फैंस खुशी से झूम उठे और इंग्लिश प्लेयर्स ने सिर पर पकड़ लिया.

क्या हुआ था मामला

दरअसल, डे-नाइट टेस्ट के दूसरे दिन शुक्रवार (17 दिसंबर) को ऑस्ट्रेलियाई टीम का स्कोर 2 विकेट पर 238 रन था. इस समय मार्नस लाबुशेन 102 रन बनाकर खेल रहे थे. अगला ओवर लेकर आए इंग्लिश पेसर ओली रोबिंसन ने लाबुशेन को विकेटकीपर जोस बटलर के हाथों कैच आउट करा दिया. कैच एकदम क्लीयर था, इसलिए बल्लेबाज भी पवेलियन लौटने लगे और इंग्लैंड टीम खुशी मनाने लगी.

तभी दूसरे पल थर्ड अंपायर ने रिव्यू में देखा कि गेंदबाज रोबिंसन ने अपना पैर क्रीज से बाहर रखकर बॉल की थी. यानी यह नोबॉल थी, जो फील्ड अंपायर नहीं देख सकते. इस गलती को तुरंत ही थर्ड अंपायर ने सुधारा और नोबॉल करार देते हुए मार्नस लाबुशेन को वापस बुलाया. यह सब देख इंग्लिश प्लेयर दुखी हुए, तो ऑस्ट्रेलियाई डगआउट में खुशी छा गई.

ज्यादा देर खुश नहीं हो सके लाबुशेन

हालांकि, यह खुशी भी ज्यादा देर नहीं रही. अपना अगला ओवर लेकर आए ओली रोबिंसन ने शानदार तरीके से बदला लिया और इस बार लाबुशेन को पवेलियन भेजकर ही दम लिया. उनकी बॉल पर लाबुशेन 103 रन बनाकर LBW आउट हुए. इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने DRS भी लिया था, लेकिन बच नहीं सके. जीवनदान मिलने के बावजूद लाबुशेन फायदा नहीं उठा सके. ऑस्ट्रेलिया को यह झटका 241 के स्कोर पर लगा.

इसी एशेज सीरीज में फील्ड अंपायर्स ने दोहराई गलती

इसी एशेज में यह दूसरी बार है, जब फील्ड अंपायर इतनी बड़ी गलती दोहरा चुके हैं. सीरीज के पहले टेस्ट में इंग्लिश पेसर बेन स्टोक्स ने अपने पहले ही ओवर की शुरुआती 3 गेंदें नोबॉल कर दी थीं, लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि अंपायर इसे देख ही नहीं सके. उनकी यह गलती चौथी बॉल पर पकड़ाई, जब डेविड वॉर्नर आउट हुए. यहां भी थर्ड अंपायर ने रिव्यू में देखकर इसे नोबॉल करार दिया. तभी पता चला कि पिछली 3 गेंद भी नोबॉल ही थीं.

