Team India T20 World Cup Coincidence: टीम इंडिया का टी20 वर्ल्ड कप जीतना तय! इस बार बन रहे ये 2 सुखद संयोग

Team India T20 World Cup Coincidence: भारतीय टीम अपने मिशन टी20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है. टीम इंडिया को वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है. यह मैच मेलबर्न में खेला जाएगा. यदि खिलाड़ियों और फॉर्म के लिहाज से देखें, तो इस बार भारतीय टीम को खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा है.

इस बीच दो ऐसे सुखद संयोग भी बन रहे हैं, जो भारतीय टीम का खिताब जीतने में साथ देते दिखाई दे रहे हैं. यदि इन दोनों संयोग पर नजर डालें, तो फैन्स यह पाएंगे कि इनके हिसाब से इस बार भारतीय टीम का खिताब जीतना लगभग तय होगा. आइए एक नजर डालते हैं, इन दोनों संयोग पर...

7वीं बार का सुखद संयोग

आईसीसी वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने अब तक दो बार वनडे वर्ल्ड कप और एक बार टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीता है. पहला वर्ल्ड कप 1983 में कपिल देव की कप्तानी में जीता था. इसके बाद 6 सीजन तक (1987, 1992, 1996, 1999, 2003 और 2007) टीम इंडिया खाली हाथ रही थी. हालांकि इसी बीच 2003 में सौरव गांगुली की कप्तानी में भारतीय टीम फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन तब हार मिली थी.

फिर टीम इंडिया ने 2011 में वनडे वर्ल्ड कप खिताब जीता था. तब महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे और यह 1983 के बाद 7वां सीजन था. वहीं, धोनी की कप्तानी में ही भारतीय टीम ने 2007 में टी20 वर्ल्ड कप जीता था. अब उसके बाद यह 7वां सीजन है, जो ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहा है. इस बीच 6 सीजन (2009, 2010, 2012, 2014, 2016, 2021) हो चुके हैं. ऐसे में एक बार फिर भारतीय टीम के लिए यह खिताब जीतने का सुनहरा संयोग बन रहा है. हालांकि इस बार होने वाला ये ओवरऑल टी20 वर्ल्ड कप का 8वां सीजन है.

वॉर्म-अप मैचों का भी इत्तेफाक

भारतीय टीम को इस बार ऑस्ट्रेलिया में टी20 वर्ल्ड कप के आगाज से पहले दो अन-ऑफिशियल और दो ऑफिशियल वॉर्म-अप मैच खेलने हैं. पहले वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोनों अन-ऑफिशियल मैच होने हैं, जिसमें से एक में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है. जबकि दूसरा मुकाबला आज (13 अक्टूबर) खेला जाएगा.

