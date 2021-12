IND vs SA 1st Test Playing 11: रहाणे को फिर मिला मौका, अश्विन को भी जगह, जानें टीम इंडिया की प्लेइंग-11

Playing 11 of India vs South Africa 1st Test: सेंचुरियन में खेले जा रहे भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहले मुकाबले में कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीता है. विराट कोहली ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है. टीम इंडिया पहले मैच में तीन तेज गेंदबाज, एक ऑलराउंडर, एक स्पिनर और 6 बल्लेबाजों के साथ खेल रही है. अजिंक्य रहाणे को भी प्लेइंग-11 में मौका मिला है.



लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि खराब फॉर्म में चल रहे अजिंक्य रहाणे को टीम में जगह नहीं मिलेगी, लेकिन टीम इंडिया ने एक बार फिर अपने सीनियर खिलाड़ी पर भरोसा जताया है. विदेशी सरजमीं पर अजिंक्य रहाणे का रिकॉर्ड लगातार बेहतर रहता है, ऐसे में टीम मैनेजमेंट ने उनपर भरोसा जताया है.

पहले टेस्ट मैच में भारत की प्लेइंग-11

केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, रविचंद्रन अश्विन, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज

Captain @imVkohli wins the toss and #TeamIndia will bat first.



A look at our Playing XI for the 1st Test.#SAvIND pic.twitter.com/DDACnaXiK8