Ind Vs Sa: मिशन अफ्रीका की बारी, पूर्व क्रिकेटर ने शेयर किया देसी Waka Waka का Video

एक महीने के ब्रेक के बाद फिर से भारतीय क्रिकेट फैंस जोश में हैं. टीम इंडिया अपने मिशन साउथ अफ्रीका की शुरुआत करने जा रही है. सेंचुरियन में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट खेला जाना है, इससे पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर ने एक मज़ेदार वीडियो शेयर किया है.

वसीम जाफर ने ट्विटर पर कुछ लोगों का वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो Waka Waka गाना गा रहे हैं. वीडियो में गाना पूरी तरह गलत, देसी अंदाज में और तोड़-मरोड़ के साथ गाया जा रहा है, जिसपर फैंस मज़े ले रहे हैं.

वसीम जाफर ने भी अपने कैप्शन में लिखा है, “साउथ अफ्रीका दौरे के लिए आप कितने उत्साहित हैं? ऐसा है भारतीय फैंस का रिएक्शन”

How excited are you for the South Africa tour?

Indian cricket fans: 😂 #SAvIND pic.twitter.com/1fK8DbdS7o