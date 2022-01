Team India Playing 11, Ind Vs Sa: कोहली की वापसी से इस प्लेयर की छुट्टी, ये है भारत की प्लेइंग-11

Team India Playing 11, Ind Vs Sa: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच केपटाउन टेस्ट की शुरुआत हो गई है. दोनों टीमों के बीच खेली जा रही तीन टेस्ट मैच की सीरीज का ये आखिरी मुकाबला है. भारतीय कप्तान विराट कोहली ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है.



विराट कोहली पिछला मैच नहीं खेल पाए थे, ऐसे में उनकी टीम में वापसी हुई है. विराट के वापस आने से हनुमा विहारी को बाहर बैठना पड़ा है. वहीं, मोहम्मद सिराज चोट की वजह से प्लेइंग-11 में जगह नहीं मिली है. ऐसे में उनकी जगह उमेश यादव को मौका मिला है, पहले उम्मीद लग रही थी कि ईशांत शर्मा को जगह मिल सकती है.



भारत की प्लेइंग-11: मयंक अग्रवाल, केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, रविचंद्रन अश्विन, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव.

