बायो-बबल में कैसा महसूस होता है..? कोहली ने तस्वीर शेयर कर ऐसा कहा

आईपीएल 2021 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का सफर एलिमिनेटर मुकाबले में हार के साथ समाप्त हो गया था. उस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने विराट ब्रिगेड को चार विकेट से मात दी थी. इस हार के साथ ही बतौर कप्तान विराट कोहली का आरसीबी को खिताब जिताने का सपना चकनाचूर हो गया. अब विराट कोहली की निगाहें टी20 विश्व कप को जीतकर इस छोटे फॉर्मेट की कप्तानी से यादगार विदाई लेने पर होंगी.

इसी बीच विराट कोहली ने अपनी एक खास तस्वीर के माध्यम से बायो बबल (जैव सुरक्षित वातावरण) की लाइफ को दर्शाया है. सोशल मीडिया पर शेयर की गई यह तस्वीर किसी सेट की लग रही है, जिसमें कोहली एक कुर्सी पर बंधे हुए हैं और उनके चेहरे से थकान और हताशा झलक रही है. कोहली ने इस एहसास की तुलना बायो-बबल में खेलने से की.

कोहली ने तस्वीर के कैप्शन में लिखा, 'बायो-बबल में खेलने से ऐसा ही महसूस होता है.'

This is what playing in bubbles feels like. pic.twitter.com/e1rEf0pCEh