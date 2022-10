Team India Practice T20 World Cup: टीम इंडिया का टी20 वर्ल्ड कप में आगाज, पर्थ में शुरू किया पहला ट्रेनिंग सेशन

Team India Practice T20 World Cup: भारतीय क्रिकेट टीम ने दो हफ्ते बाद होने वाले टी20 वर्ल्ड कप का आगाज कर दिया है. पर्थ में पहुंचने के साथ ही भारतीय टीम ने अपना पहला ट्रेनिंग सेशन भी शुरू कर दिया है. इसकी जानकारी खुद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने दी है.

भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ट्विटर पर एक फोटो शेयर करते हुए फैन्स का पर्थ के स्टेडियम में स्वागत किया है. बीसीसीआई ने पोस्ट में लिखा, 'हैलो, पर्थ के वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन (WACA) स्टेडियम में स्वागत है.' बता दें कि भारतीय टीम एक दिन पहले ही पर्थ पहुंची है.

पर्थ स्टेडियम में प्रैक्टिस के लिए पहुंची टीम

बीसीसीआई ने आगे लिखा, 'टीम इंडिया अपने पहले ट्रेनिंग सेशन के लिए यहां (WACA) पहुंच चुकी है.' भारतीय बोर्ड ने WACA स्टेडियम का फोटो भी शेयर किया है. इस फोटो में सभी भारतीय खिलाड़ी ट्रेनिंग के लिए मैदान में दिखाई दे रहे हैं. भारतीय टीम को यहां दो प्रैक्टिस मैच भी खेलना है. इन दोनों मैचों का प्रबंध बीसीसीआई ने ही किया है.

भारत का पहला मुकाबला 23 अक्टूबर को पाकिस्तान से है, लेकिन वहां के माहौल में ढलने के लिए टीम कुछ दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है. टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में अपने पहले ऑफिशियल मैच से पहले कुल 4 वॉर्म-अप मैच खेलेगी, जिसमें दो आईसीसी के वॉर्म-अप मैच होंगे, जबकि बाकी दो की व्यवस्था बीसीसीआई ने खुद की है जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाएंगे.

Hello and welcome to WACA 🏟 #TeamIndia are here for their first training session. pic.twitter.com/U79rpi9u0d