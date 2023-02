Women's Premier League: महिला प्रीमियर लीग की चांदी, TATA होगा टूर्नामेंट का टाइटल स्पॉन्सर

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के अधिकार हासिल करने के बाद टाटा समूह ने पहली महिला प्रीमियर लीग (WPL) के टाइटल अधिकार भी हासिल कर लिए. डब्ल्यूपीएल का शुरुआती सीजन मुंबई में 4 मार्च से शुरू होने वाला है. भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) के सचिव जय शाह ने ट्वीट करके इसकी घोषणा की.

उन्होंने कहा, ‘मुझे यह घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि टाटा समूह पहले डब्ल्यूपीएल का टाइटल प्रायोजक होगा. उनके सहयोग से हमें पूरा भरोसा है कि हम महिला क्रिकेट को अगले स्तर तक ले जा सकते हैं.’

इस करार के वित्तीय पक्षों का खुलासा नहीं किया गया है. बीसीसीआई के सूत्र ने पीटीआई से कहा कि टाटा ने 5 साल के लिए अधिकार हासिल किए हैं. टाटा ने पिछले साल आईपीएल के अधिकार भी हासिल किए थे. डब्ल्यूपीएल के मीडिया राइड्स viacom18 ने जीते हैं. पांच सालों के लिए मीडिया राइट्स के तहत 951 करोड़ रुपये का करार हुआ है.

महिला प्रीमियर लीग के मैच मुंबई के दो स्टेडियमों ब्रेबोर्न और डीवाई पाटिल में खेले जाएंगे.

महिला प्रीमियर लीग में भाग ले रही टीमें -

मुंबई इंडियंस (MI): ऑनर- रिलायंस इंडस्ट्रीज

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB): ऑनर- डियाजियो

दिल्ली कैपिटल्स (DC): ऑनर- जेएसडब्ल्यू ग्रुप और जीएमआर ग्रुप

गुजरात जायंट्स (GT): ऑनर- अडानी समूह

यूपी वारियर्स (UPW): ऑनर- कैपरी ग्लोबल

ये रहा पूरा शेड्यूल -

4 मार्च GT vs MI, शाम 7:30 बजे, डीवाई पाटिल स्टेडियम

5 मार्च RCB vs DC शाम 3:30 बजे, ब्रेबोर्न स्टेडियम

5 मार्च UPW vs GG शाम 7:30 बजे, डीवाई पाटिल स्टेडियम

6 मार्च MI vs RCB शाम 7:30 बजे, ब्रेबोर्न स्टेडियम

7 मार्च DC vs UPW शाम 7:30 बजे, डीवाई पाटिल स्टेडियम

8 मार्च GG vs RCB, शाम 7:30 बजे, ब्रेबोर्न स्टेडियम

9 मार्च DC vs MI शाम 7:30 बजे, डीवाई पाटिल स्टेडियम

10 मार्च RCB vs UPW शाम 7:30 बजे, ब्रेबोर्न स्टेडियम

11 मार्च GG vs DC शाम 7:30 बजे, डीवाई पाटिल स्टेडियम

12 मार्च UPW vs MI शाम 7:30 बजे, ब्रेबोर्न स्टेडियम

13 मार्च DC vs RCB शाम 7:30 बजे, डीवाई पाटिल स्टेडियम

14 मार्च MI vs GG शाम 7:30 बजे, ब्रेबोर्न स्टेडियम

15 मार्च UPW vs RCB शाम 7:30 बजे, डीवाई पाटिल स्टेडियम

16 मार्च DC vs GG शाम 7:30 बजे, ब्रेबोर्न स्टेडियम

18 मार्च MI vs UPW दोपहर 3:30 बजे, डीवाई पाटिल स्टेडियम

20 मार्च GG vs UPW दोपहर 3:30 बजे, ब्रेबोर्न स्टेडियम

20 मार्च MI vs DC शाम 7:30 बजे, डीवाई पाटिल स्टेडियम

21 मार्च RCB vs MI दोपहर 3:30 बजे, डीवाई पाटिल स्टेडियम

21 मार्च UPW vs DC शाम 7:30 बजे, ब्रेबोर्न स्टेडियम

24 मार्च एलिमिनेटर शाम 7:30 बजे, डीवाई पाटिल स्टेडियम

26 मार्च, फाइनल शाम 7:30 बजे, ब्रेबोर्न स्टेडियम