T20 WC से मालामाल होंगी टीमें, विजेता और उपविजेता को मिलेगी इतनी राशि

T20 World Cup Prize Money: आईपीएल 2021 के ठीक बाद टी-20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होनी है. 17 अक्टूबर से यूएई और ओमान में होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए सभी टीमें तैयार हैं. इस बीच रविवार को ICC ने वर्ल्ड कप विजेता को मिलने वाली राशि का भी ऐलान कर दिया.

इस साल का टी-20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को 1.6 मिलियन डॉलर (करीब 12 करोड़ रुपये) मिलेंगे, जबकि उप-विजेता रहने वाली टीम अपने पास 8 लाख डॉलर (करीब 6 करोड़ रुपये) मिलेंगे. इतना ही नहीं जो दो टीमें सेमीफाइनल में हार जाएंगी, उन्हें भी आईसीसी की ओर से 4 लाख डॉलर (करीब 3 करोड़ रुपये) दिए जाएंगे.

किसे मिलेगा कितना ईनाम? (भारतीय रुपयों में)

• वर्ल्डकप विजेता – 12 करोड़ रुपये

• वर्ल्डकप उप-विजेता – 6 करोड़ रुपये

• सेमीफाइनलिस्ट – 3 करोड़ रुपये

आईसीसी द्वारा जारी बयान में बताया गया है कि पूरे टूर्नामेंट के लिए कुल 5.6 मिलियन डॉलर की राशि रखी गई है, जिसे सभी 16 टीमों में बांट दिया जाएगा.

